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نيوزيلندا تسحق هندوراس برباعية في كأس العالم للشباب

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نجح منتخب نيوزيلندا في تحقيق الفوز على منتخب هندوراس بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب أرينا لوبلين ضمن الجولة الأولى

بالمجموعة الثالث بكاس العالم للشباب ببولندا 2019.

سجل أهداف نيوزيلندا داروين دييغو هدف في مرماه في الدقيقة 8، بنيامين وين

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سجل هدفين في الدقيقتن 17،27، ساربريت سينغ في الدقيقة 51

وبتلك النتيجة يحصل منتخب نيوزيلندا على أول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الاول بشكل موقفت بينما يتذيل المنتخب الهندوراس المجموعة  وتنظر نيجريا نتيجة  مواجهة ارواجوي والنرويج

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