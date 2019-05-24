رياضة | روي فيتوريا يطلب رحيل مهاجم النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روي فيتوريا يطلب رحيل مهاجم النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على مطالبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لإدارة الفريق، بالتخلي عن خدمات المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وشهد أداء النيجيري أحمد موسى تذبذبًا كبيرًا، جعله يلازم مقاعد البدلاء كثيرًا، والإكتفاء بمشاركته كبديل، حيث إنه لم يقدم المستوى المرجو منه.

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وطلب فيتوريا أثناء اجتماعه مع إدارة الفريق، بضرورة الاستغناء عن الثنائي المحترف، النيجيري أحمد موسى، والأسترالي براد جونز.

الجدير بالذكر أن نادي النصر نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه.