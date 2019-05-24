رياضة | فالكاو يقترب من العودة لليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالكاو يقترب من العودة لليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو المحترف في صفوف موناكو يرغب في العودة للعب بالليغا.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية أن فالكاو (33 عاماً) قرر الرحيل عن فريق الإمارة وأن مستقبله مرتبط بالليغا الإسبانية، وتحديداً نادي فالنسيا الساعي لضمه.

وينتهي عقد فالكاو مع موناكو الذي يلعب بالدوري الفرنسي في صيف 2020 وكان انتقل إليه في 2016 قادماً من تشيلسي الإنجليزي وتبلغ حالياً قيمته 12 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب الملقب بـ"النمر" استهل مشواره مع ريفر بليت الأرجنتيني قبل الاحتراف في أوروبا من بوابة بورتو البرتغالي في 2009 ومر بناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل المهاجم الدولي الكولومبي هذا الموسم 16 هدفاً في إجمالي 38 مباراة.