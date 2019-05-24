رياضة | النصر السعودي يعلن تعاقده مع هداف نجران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يعلن تعاقده مع هداف نجران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، اليوم الجمعة، عن أولى صفقاته للموسم الرياضي الجديد.

ونشر النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو يرحب فيه بلاعبه الجديد صالح آل عباس، القادم من نجران.

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وتجدر الإشارة إلى أن آل عباس سجل مع نجران، خلال الموسمين الماضيين 36 هدفًا.

وكان نادي النصر، قد قدم أداءً رائعًا في الموسم المنتهي 2018-2019، بحصوله على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.