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رياضة | استبعاد محمد صلاح من المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

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أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية PFA قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال الموسم المنقضي.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين مُرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا هذا الموسم، بينما تم استبعاد الدولي المصري محمد صلاح هداف في الموسم المنقضي بـ22 هدفًا.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا بتصويت الجمهور كل من:

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - البلجيكي إيدين هازارد () - السنغالي ساديو ماني() - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

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