رياضة | الصفقة الكبري تضيع من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الكبري تضيع من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن وصول نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع أياكس على التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دييجو مارتينيز الصحفي الاسباني الذي يعمل في صحيفتي "ماركا وموندو ديبورتيفو" أن هناك اتفاق تم بين كُل من نادي مانشستر يونايتد وأياكس على شروط نقل دي ليخت إلى النادي الانجليزي، وتبقى فقط هو أن تتفق إدارة الأحمر مع اللاعب ووكيل أعماله رايولا.

وكان نادي برشلونة قد دخل في سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أجل تدعيم خط الدفاع البارسا ويكون اللاعب بجوار جيرارد بيكيه المدافع المخضرم.

وقدم دي ليخت مستوى مميز مع أياكس هذا الموسم حيثُ قاد الفريق الهولندي للوصول إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن خرج من هذا الدور على يد توتنهام الانجليزي.