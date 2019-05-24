رياضة | حمدي النقاز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي النقاز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، حضور لقاء نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، رفقة أسرته، وذلك يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويغيب النقاز عن لقاء الإياب بسبب حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب، وكذلك مهاجم الفريق عمر السعيد.

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ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين دون رد في لقاء العودة، من أجل التتويج رسميا بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

ومن المنتظر أن يقام اللقاء في حضور أكثر من 50 ألف متفرج بملعب برج العرب، لذلك يأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد اللقب.