رياضة | انطلاقة فاشلة.. قطر تخسر من نيجيريا في مونديال بولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاقة فاشلة.. قطر تخسر من نيجيريا في مونديال بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل منتخب قطر للشباب مشواره في المونديال، بالخسارة أمام نيجيريا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في بولندا.

وافتتح ماكسويل أفيوم أهداف المباراة لصالح نيجيريا مبكرًا في الدقيقة الثانية عشر، وأضاف زميله هنري أوفيا الهدف الثاني للنسور في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر اللقاء.

وعزز ديلي باشيرو من تقدم نيجيريا بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والستين من زمن المباراة، قبل أن يختتم زميله آليو سلاودين رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تذيل منتخب قطر المججموعة بدون رصيد من النقاط.