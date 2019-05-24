رياضة | ميسي يكشف حقيقة تدخله في صفقات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف حقيقة تدخله في صفقات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الاسباني، على مسألة عدم تدخله في الصفقات التي يتعاقد معها البارسا ولا يعطي رأيه في اللاعبين بشكل عام.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.

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وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "أنا لا أعطي رأيي في الصفقات وهذه الأمور من اختصاصات الإدارة ولا يوجد لدي رأي في صفقة أنطوان جريزمان فأنا مجرد لاعب فقط".

وتتطرق "ليو" للحديث عن الخسارة من ليفربول، حيثُ قال: "أعتذر لجماهير برشلونة عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وأعدهم بالفوز بكأس ملك إسبانيا من أجل تحقيق الثنائية".

وتابع حديثه: "نحن من نتحمل الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وليس المدرب، وانتقاد فالفيردي أمر خاطئ فهو مدرب جيد وأتمنى استمراره في تدريب البارسا للموسم المقبل".