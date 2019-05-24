رياضة | تردد قناة Time Sports الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة Time Sports الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير الكرة المصرية خبرًا سارًا في الأيام القليلة الماضية، بعدما علمت بإذاعة قناة "تايم سبورت" لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل كامل، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

وستتمتع الجماهير المصرية بمشاهدة مجانية للبطولة من خلال القناة التي ينتظر مشاهديها من الآن انطلاق بثها، ومن المنتظر أيضًا أن يتم نقل القناة للبطولة عبر النايل سات، في مفاجأة مدوية لعشاق الكرة المصرية.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 سبورت" تردد قناة تايم سبورت، لمشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال بثها على القناة الفضائية على تردد 11449 أفقي، وذلك إلى جانب بثها عبر الحيز الأرضي UHF 32.

وتضم مجموعة كبيرة من أبرز محللي الرياضة المصرية، ويأتي على رأسهم أحمد شوبير، وسيف زاهر، وحسني عبد ربه وعماد متعب، كما يضم التعليق مجموعة من أبرز المعلقين من بينهم أيمن الكاشف وحاتم بطيشه.