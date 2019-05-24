رياضة | مورينيو يحذر كلوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحذر كلوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا من خوض اللقاء من أجل اللعب فقط وليس الفوز.

وقال مورينيو في تصريحات لسكاي سبورتس : "إذا لم ينتصر كلوب. سيعني هذا أنه خسر 3 مباريات نهائية لدوري الأبطال وهو أمر صعب جدا".

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وأضاف : "كلوب شخص إيجابي جدًا. أنا متأكد أنه لا يفكر سوى في الانتصار الآن".

وتابع: "كوني مدربا وأعي ما يعنيه لمدرب أن يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، فأعلم أن هناك دائما جانب سلبي للموضوع والجانب السلبي هو أن فريقا واحدا سيخسر ومدربا واحدا سيخسر أيضا".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "المباريات النهائية لا تخاض لمجرد اللعب وإنما للفوز".