في مقدمتها المملكة.. 3 دول خليجية تقدم ملفا مشتركا لاستضافة مونديال الشباب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس توصله بـ5 ملفات لاستضافة بطولة كأس العالم تحت 20 عاما عام 2021، ومن بينها ملف مشترك للسعودية والإمارات والبحرين.

وقال بيان للفيفا نشره على موقعه على شبكة الإنترنت إنه تلقى استجابة ثمانية اتحادات قبل الموعد المحدد في 21 مايو الجاري، منها ثلاثة اتحادات أعربت عن اهتمامها بتنظيم البطولة بشكل فردي.

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وإلى جانب الملف الثلاثي المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين، تقدمت تايلند وميانمار بملف مشترك أيضاً للمنافسة على كسب الاستضافة.

وبلغ عدد الملفات المقدمة إلى “الفيفا” 5 ملفات، حيث قدمت البرازيل وإندونيسيا وبيرو ملفات فردية من أجل الفوز باستضافة المونديال.

وسيكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المستضيف الفائز باستضافة النسخة المقبلة من مونديال الشباب في الربع الأخير من العام الجاري. حيث سيكون يوم 30 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات من اتحادات كرة القدم المعنية بالمنافسة.