الفيفا واليويفا يشاركان في منتدى الإبداع

يحضر مسئول التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنجامين ستول، ومدير التحول الرقمي في الاتحاد الأوروبي، كرياج هيبورن في فعاليات "منتدى الإبداع في كرة القدم"، الذي سيقام في مدريد، نهاية مايو/آيار الجاري.

ويشارك مدير الاستراتيجية الرقمية في رابطة الدوري الإسباني، ألفريدو بيرميخو، في المنتدى الذي يستهدف جمع خبراء الإبداع والتكنولوجيا ذات الصلة بكرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحضر فعاليات المنتدى، ممثلون عن أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وجيرونا وبيتيس وخيتافي، إلى جانب باريس سان جيرمان ومنظمة السياحة العالمية.

وتعقد فعاليات اللقاء قبل يوم واحد من استضافة العاصمة الإسبانية لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بين ليفربول وتوتنهام.

