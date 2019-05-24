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الفيفا واليويفا يشاركان في منتدى الإبداع

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يحضر مسئول التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنجامين ستول، ومدير التحول الرقمي في الاتحاد الأوروبي، كرياج هيبورن في فعاليات "منتدى الإبداع في كرة القدم"، الذي سيقام في مدريد، نهاية مايو/آيار الجاري.

ويشارك مدير الاستراتيجية الرقمية في رابطة ، ألفريدو بيرميخو، في المنتدى الذي يستهدف جمع خبراء الإبداع والتكنولوجيا ذات الصلة بكرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحضر فعاليات المنتدى، ممثلون عن أندية وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وجيرونا وبيتيس وخيتافي، إلى جانب باريس سان جيرمان ومنظمة السياحة العالمية.

وتعقد فعاليات اللقاء قبل يوم واحد من استضافة العاصمة الإسبانية لنهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بين وتوتنهام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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