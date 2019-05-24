نفاد تذاكر نهائي كأس الكونفيدرالية

أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نفاد جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق مع نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، بإستاد برج العرب في الإسكندرية.

وكانت الجهات الأمنية، قد وافقت على حضور 50 ألف مشجع في تلك المباراة.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، فقد وجه مرتضى منصور، رئيس النادي، الشكر للجماهير، بعدما حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الأفريقي.



وأشرف رئيس الزمالك، اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء، حيث توافدت أعداد كبيرة من أنصار الأبيض، على مقر النادي، عقب صلاة الجمعة.

وخسر الزمالك، في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، ويحتاج للفوز بثنائية نظيفة لحصد اللقب.