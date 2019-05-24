وديع الجريء في المغرب لمساندة الترجي

تحول رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، اليوم الجمعة، إلى المغرب، لمساندة الترجي الرياضي، خلال مواجهة الوداد البيضاوي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ويتطلع الجريء إلى تقديم الدعم المعنوي لممثل الكرة التونسية في نهائي البطولة القارية أمام الوداد.

واصطحب وديع الجريء معه في رحلة المغرب، واصف جليل وهشام بن عمران وهما من أعضاء اتحاد الكرة.



وحرص الجريء، على الحضور للرباط ضمن وفد رسمي من اتحاد الكرة، حتى يتفادى ما حدث لبعثة الصفاقسي خلال مواجهة نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتطلع الترجي إلى الحفاظ على اللقب القاري الذي فاز به العام الماضي على حساب الأهلي المصري.