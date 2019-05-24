شكرا لقرائتكم لوف يرحب باحتمال عودة سانيه إالى «البوندسليغا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 23:08

رحب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف باحتمال انتقال الجناح الدولي لوروا سانيه من نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، معتبراً أن خطوة كهذه ستكون جيدة «له ولنا».



وفي تصريحات خلال حفل أقامته صحيفة «بيلد» في برلين، قال لوف إن بايرن «لطالما كان مكاناً جيداً» بالنسبة الى اللاعبين.

وأضاف: «برأيي، لوروا يشعر براحة كبيرة في مانشستر سيتي. لا أعرف ما يخطط له»، مع ترحيبه بعودته المحتملة للدوري الألماني (البوندسليغا).

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وأوضح: «إذا حصل هذا الانتقال، فسيكون خطوة جيدة له ولنا»، وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد رئيس بايرن أولي هونيس اهتمام العملاق البافاري المتوّج هذا الموسم بلقبه السابع توالياً في الدوري الألماني، بالتعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 23 عاماً.

وصرح هونيس لصحيفة سودويتشه تسايتونغ: «نحن مهتمون به». وأتى تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة «كيكر»، أشار الى أن «لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة الى بايرن، الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه».

وأشارت المجلة الى أن بايرن تواصل مع عائلة اللاعب التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه «يريد الرحيل الى ميونيخ أو البقاء» مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبايرن.