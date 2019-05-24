شكرا لقرائتكم ماذا قال مورينيو لكلوب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الألما ي يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى قبل مواجهته مع توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

شدد مورينيو على أهمية الانتصار في النهائي بالنسبة لكلوب، لأن هزيمة ثالثة بنهائي دوري الأبطال قد تحمل تأثيرا سلبيا جدا على مدرب "الريدز" موضحا :" إذا لم ينتصر كلوب.. سيعني هذا أنه خسر 3 مباريات نهائية لدوري الأبطال.. وهو أمر صعب جدا".

وسبق لكلوب أن خسر مع بوروسيا دورتموند نهائي البطولة عام 2013 أمام بايرن ميونيخ، ومع ليفربول نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد..

تابع مورينيو: "كلوب شخص إيجابي جدا.. أنا متأكد أنه لا يفكر سوى في الانتصار الآن".

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أضاف: "كوني مدربا، وأعي ما يعنيه لمدرب أن يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، فأعلم أن هناك دائما جانب سلبي للموضوع، والجانب السلبي هو أن فريقا واحدا سيخسر، ومدربا واحدا سيخسر أيضا". واستطرد المدرب البرتغالي، قائلا: "المباريات النهائية لا تخاض لمجرد اللعب، وإنما للفوز".

وباتت مباريات النهائي تمثل نوعا من "العقدة" للمدرب الألماني، الذي خاض 7 مباريات نهائية، خسر 6 منها، مع فريقي بوروسيا دورتموند وليفربول.

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