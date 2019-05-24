شكرا لقرائتكم سمك وبطاطس وشيش طاووق سحور نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب فريق نهضة بركان فى وجبة السحور اليوم من إدارة الفندق إعداد سمك جريل وشيش طاووق وبطاطس روستو وأرز بسمتى بالمكسرات.
وكان الفريق المغربى قد احضر معه طاهى خاص للتأكد من إعداد الوجبات المطلوبة والمشاركة فى إعدادها مع طهاة الفندق.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.
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