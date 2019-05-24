شكرا لقرائتكم تكريم المدربين فى اتحاد اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو إتحاد كرة اليد تكريم المدربين أصحاب المراكز الأولى اللذين حصلوا على بطولات من أنديتهم الموسم الحالي والماضى. Advertisements ومن أبرز المدربين اللذين سيتم تكريمهم، هشام السبمى مدرب الزمالك الحاصل على لقب الدورى ويحيى يوسف مدرب الأهلى الحاصل على كأس مصر مع الكبار ودورى 98. كما سيتم أيضا تكريم عدد من المدربين الحاصلين على ألقاب فى هذا الموسم مع المراحل السنية المختلفة، لا سيما وأن مسابقات الإتحاد يتبقى فيها مسابقة وحيدة و هى السوبر المحلى والتى يتحدد بطلها عن طريق دورة ثلاثية بين الأهلى وسبورتنج و طلائع الجيش والمحدد لها أيام 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى

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