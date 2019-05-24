شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر سفر كل لاعبى الفريق لمعسكر برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يقرر سفر كل لاعبى الفريق لمعسكر برج العرب قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سفر كل لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي المقيدين أفريقيًا وغير المقيدين لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان. ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غداً الأحد فى تمام العاشرة مساء على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. Advertisements وأكد مرتضى منصور ضرورة سفر جميع اللاعبين ودخولهم المعسكر المغلق لدعمهم معنويًا فى المواجهة المرتقبة فى نهائي افريقيا. وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.

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