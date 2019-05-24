النقاز يحضر النهائى الأفريقى مع "النص الحلو"...

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جدة - عمرو شويل يصطحب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك أسرته لدعم فريقه أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
ويحضر النقاز المباراة من مقصورة ملعب برج العرب بسبب غيابه عن النهائى الأفريقى نتيجة تفاقم الإنذارات.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان بعد غد الأحد على ملعب برج العرب فى تمام العاشرة مساء علما بان مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد.
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