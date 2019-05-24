شكرا لقرائتكم الأهلى يتحرك لضم ظهير النجوم لتدعيم دفاعه فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو الأهلي تحركاتهم الرسمية لضم ظهير أيمن بعد استقرار جهاز الكرة علي تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. Advertisements ووفقآ لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم هو من لفت نظر جهاز الكرة، وتم التحرك بالفعل لضمه حيث عقد أمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع محمد الطويلة رئيس النادي الهابط للدرجة الثانية لبحث طلباتهم الماديه للاستغناء عن اللاعب. ومن المقرر أن يعقد الطرفان جلسة أخرى خلال الساعات القادمة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

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