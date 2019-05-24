شكرا لقرائتكم نفاد جميع تذاكر نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترت جماهير نادى الزمالك جميع تذاكر النهائى الأفريقى المقرر له بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية ولم يتبق أى تذكرة.

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شكر رئيس الزمالك الجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقى متمنيا دعم الفريق فى مهمته بأفضل صورة.

وأشرف مرتضي اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء حيث توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مقر النادى عقب صلاة الجمعة لشراء التذاكر.