تابع أخبار مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب تعليق رؤوف خليف...

أشادت إدارة نادى الترجى التونسى بقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” بتعيين الحكم المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة الوداد البيضاوى المغربى، المحدد لها الجمعة المقبل بـ”الرباط” فى “ذهاب” نهائى دوري أبطال أفريقيا، وأكد موقع “الصريح أونلاين” التونسى أن إدارة الترجى تقبلت قرار تعيين الحكم المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة الوداد بالارتياح، مشيرة إلى أن اختياره كان بمثابة مفاجأة سارة للجميع.

وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيكون هذا النهائى العربى الثالث على التوالى لمسابقة دوري أبطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوى المغربى مع الأهلى المصري فى نهائى نسخة 2017، والترجى التونسى مع الأهلي المصرى أيضاً فى نهائى نسخة 2018.

جدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي توج بطلاً لنسخة 2017 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما حصل الترجى التونسى على لقب نسخة 2018.

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