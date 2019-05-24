هل يفاوض الأهلي هداف الدورى؟.. اعرف الرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادي الأهلي الدخول فى مفاوضات مع أحمد على، مهاجم المقاولون العرب، للانضمام للقلعة الحمراء في الصيف المقبل.
وربط البعض بين تألق أحمد على هذا الموسم مع المقاولون العرب وتسجيله 18 هدفاً تصدر بها قائمة ترتيب هدافى الدورى حتى الآن وبين رغبة المارد الأحمر فى تدعيم هجومه باللاعب.
وقال مصدر فى القلعة الحمراء، إن الأهلى لم يُفكر فى التعاقد مع أحمد على، موضحاً أن هذا لا يُقلل من قدرات أحمد علي التهديفية التى يؤمن بها مسئولو القلعة الحمراء كثيراً وهى ما جعلته يدخل في مفاوضات اللاعب فى فترات سابقة منذ عدة سنوات ولم تتجدد هذه المفاوضات خلال الفترة الحالية.
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