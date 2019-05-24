شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم أحمد أبو الفتوح مع سموحة قبل انضمامه للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر لسموحة والمعار من الزمالك، فى حجز مقعد بقائمة منتخب مصر الذى يستعد للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأعلن خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أسماء 25 لاعباً للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعداداً لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

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ولعب أحمد أبو الفتوح 14 مباراة مع سموحة بإجمالى 1051 دقيقة ولم يسجل أهدافاً بل صنع هدفاً وحيداً لزملائه، فى المقابل يملك تسديدة واحدة ليست على المرمى وصنع 27 عرضية منها 5 صحيحة بنسبة 19% دقة عرضياته وقام بأربعة مرواغات وشتت الكرة 15 مرة وقطع الكرة 68 مرة .

أبو الفتوح صاحب الـ20 عاماً انضم لمنتخب مصر للمرة الأولى فى مسيرته فى شهر مارس الماضى خلال مواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء، كما أنه شارك فى انتصار نيجيريا على مصر وديا فى نفس الشهر.

وأسفرت القرعة التى أقيمت الأسبوع الماضى عن وقع مصر بجانب، أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى فى المجموعة الأولى.