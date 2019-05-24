شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يكشف عن أمنيته فى الموسم المقبل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، إنه حضر إلى القاهرة من أجل الذهاب إلى معسكر برج العرب، لدعم زملائه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وتابع ساسى فى تصريحات خاصة:"حضرت إلى مصر من أجل تكملة المشوار الذى بدأته مع الزمالك فلم أتكمن البقاء بتونس لأن دورى الآن التواجد مع زملائى لمساندتهم ودعمهم وأرفع الكأس معهم يوم الأحد القادم"، كشف الدولى التونسى إنه يتمنى فى الموسم القادم إن يتوج مع الزمالك بدورى أبطال أفريقيا ويشارك مع الفريق الأبيض بكأس العالم للأندية.

يذكر أن ساسى تعرض لإصابة فى شظية القدم أبعدته عن الفريق الأبيض منذ تعرضه للإصابة فى لقاء حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية، واستلزمت إجرائه عملية جراحية فى تونس وخاض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا المقبلة فى مصر، وفضل الحضور إلى القاهرة لمساندة زملائه فى النهائى قبل العودة مجددا إلى تونس من أجل استكمال برنامجه التدريبى وجاء إفطار ساسى اليوم برفقة وكيل أعماله مهند عون وإبراهيم الصغير كوافير نجوم كرة القدم.