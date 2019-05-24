شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نقل مباراة الطلائع والمقاصة لاستاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق نادي مصر المقاصة بشكل رسمى على نقل مباراته مع طلائع الجيش لاستاد جهاز الرياضة العسكري فى بطولة الدورى الممتاز بدلا من ملعبه وكانت مشاورات قد جرت بين الناديين اليوم انتهت بالموافقة على إقامة المباراة على ستاد جهاز الرياضة العسكري بموافقة لجنة المسابقات.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.
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