اتحاد اليد يكرم المدربين أصحاب المراكز الأولى موسم 2018 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، تكريم المدربين أصحاب المراكز الأولى الذين حصلوا على بطولات من أنديتهم موسم 2018 / 2019. ومن أبرز المدربين الذين سيتم تكريمهم هشام السبمى مدرب الزمالك الحاصل على لقب الدورى ويحيى يوسف مدرب الأهلى الحاصل على كاس مصر مع الكبار ودورى 98 . كما سيتم أيضا تكريم عدد من المدربين الحاصلين على ألقاب فى هذا الموسم مع المراحل السنية المختلفة، لا سيما أن مسابقات الاتحاد يتبقى فيها مسابقة وحيدة وهى السوبر المحلى والتى يتحدد بطلها عن طريق دورة ثلاثية بين الأهلى وسبورتنج و طلائع الجيش والمحدد لها أيام 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى. Advertisements مدربى اليد

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