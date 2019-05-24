شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هجوم الأهلى مع أزارو ومروان وأجاى.. "الأسوأ" منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية تلقاها مشجعو النادى الأهلى عقب خسارة الفريق نقطتين فى سباق الدورى بعد التعادل مع الإسماعيلى، الأمر الذى أصبح يهدد فرص المارد الأحمر فى الحفاظ على درع الدورى للموسم الرابع على التوالى .

وسقط الأهلى فى فخ التعادل أمام الإسماعيلى بعدما انتهت المباراة بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18.

الأهلى ظل فى الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز، الذى فقد فرصة الحصول على الدورى، وفى المقابل انتعش آمال الزمالك فى المنافسة على اللقب، حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.

وفى المقابل، ظل الإسماعيلى بالمركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذى يحتله المصرى البورسعيدى بـ49 نقطة.

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ومنذ زيادة عدد الأندية لأكثر من 16 نادياً تحديداً منذ موسم 2014/15.. الموسم الحالى هو أسوأ مواسم الأهلى على الإطلاق تسجيلاً للأهداف ففى 32 مباراة، حيث لم يسجل الفريق الأحمر سوى 52 هدفاً..

سجل مروان محسن 6 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 16 لقاءً، والمغربى وليد أزارو أحرز 6 أهداف وصنع 3 أهداف فى 21 مواجهة، وأخيراً النيجيرى جونيور أجايى هز الشباك 4 مرات وصنع 3 أهداف فى 13 ظهورا.

في صراع حسم لقب الدورى يبقى الأهلي في صدارة المسابقة بـ74 نقطة مع تبقى مواجهتى المقاولون العرب والزمالك.

الزمالك فى المركز الثالث بـ 66 نقطة مع تبقى مواجهات الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلي.