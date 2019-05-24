شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. لاسارتى ينهى مسيرة المسمار مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حسام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى سيخرج من حسابات الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة، وذلك لتراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة لمتابعة التفاصيل اضغط هنا

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