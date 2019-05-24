أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 24 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يبحث عن مخرج قانونى لمشاركة رمضان أمام الزمالك، اتحاد الكرة يجمد عضوية اللجنة الثلاثية لدراسة لائحة نظام الهبوط.

الأهلى يبحث عن مخرج قانونى لمشاركة رمضان أمام الزمالك

يبحث مسئولو الأهلى عن مخرج قانونى لبحث إمكانية الدفع برمضان صبحي نجم هجوم الفريق فى مواجهة القمة أمام الزمالك، التي تأجلت بشكل رسمي لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو، وذلك حال النجاح فى تجديد إعارة الجناح الدولي أو شرائه بشكل نهائي.

اتحاد الكرة يجمد عضوية اللجنة الثلاثية لدراسة لائحة نظام الهبوط

جمّد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اللجنة الثلاثية التى تم إبلاغ الأندية بتشكيلها مؤخرا وتضم هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى، من أجل إعادة النظر فى لائحة نظام الهبوط هذا الموسم وتحديدا فى القسمين الثانى والثالث.

انطلاق قناة "تايم سبورت" غداً لنقل مباريات بطولة امم افريقيا 2019

تنطلق غدا، السبت، قناة "تايم سبورت" لنقل بطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

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اتحاد الكرة يعرض على تنزانيا وغينيا إقامة وديتىّ يونيو بحكام مصريين

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا إلى نظيريه فى تنزانيا وغينيا يعرض عليهما إقامة المباراتين الوديتين مع الفراعنة يومىّ 13 و16 يونيو المقبل، استعدادا لأمم إفريقيا بطاقم تحكيم مصرى دولى.

فرجانى ساسى يصل القاهرة اليوم لدعم الزمالك أمام نهضة بركان

يصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الجمعة، لدعم الفريق الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يدرس تمديد عقد جروس 60 يومًا بعد الكونفدرالية

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تمديد عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لمدة شهرين 60 يومًا فقط، من أجل استكمال مهمته فى قيادة الفارس الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستمتد لبعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بالعام الجارى، وذلك فى حالة نجاحه فى قيادة الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، حيث ستقام مباراة العودة فى نهائى البطولة يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، وسط حضور 40 ألف مشجع.

الجبلاية تقترح على أجيرى مغادرة الدوليين للمعسكر لخوض مباريات الدورى

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.