شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: مرتضى منصور قدم خطاب اعتذار لـ«كاف».. وسيحضر نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيحضر لقاء نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر له، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد تقديم خطاب اعتذار للاتحاد الإفريقي «كاف».
وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قدم خطاب اعتذار للاتحاد الإفريقي وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف.. وكما سبق وأكدنا أنه سيحضر نهائي الكونفيدرالية».
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد نهاية لقاء الذهاب لصالح نهضة بركان بهدف دون رد.
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قدم خطاب اعتذار للاتحاد الإفريقي وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف.. وكما سبق وأكدنا أنه سيحضر نهائي الكونفدرالية
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial)
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قدم خطاب إعتذار للاتحاد الافريقي وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف .. وكما سبق وأكدنا أنه سيحضر نهائي الكونفدرالية— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 24, 2019
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