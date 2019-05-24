شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يتحدث عن أبرز مكاسب مباراة الأهلي.. والاستعداد لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عطية صابر المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بما قدمه اللاعبين في أعقاب التعادل الإيجابي أمام الأهلي خلال القمة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف صابر، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «عودة الثقة للاعبين خاصة بعد تسجيل هدف التعادل، والظهور المميز للناشئين فضلا عن الانضباط التكتيكى للفريق ضمن أبرز ثلاث مكاسب في لقاء الأهلي».

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وبسؤاله عن مواجهة الجونة أجاب مدرب الدراويش: «لقاء صعب للغاية لصراع المنافس على الهبوط، استعدادنا لتلك المواجهة لن يختلف عن ما قمنا به أمام الأهلي».

واختتم حديثه: «سنلعب بروح قتالية واحترام المنافس من أجل استمرار مسيرة النتائج الإيجابية وحصد أفضل مركز ممكن بجدول الترتيب».

يذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفا على الجونة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي يحتل بها الدراويش المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز 14 برصيد 36 نقطة.