شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشكر جماهير الزمالك بعد نفاد جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقررة إقامتها في العاشرة مساء الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الأفريقي.

وكان رئيس الزمالك، قد أشرف اليوم، على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء، بعد أن توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، على مقر النادى، عقب صلاة الجمعة، لشراء التذاكر.