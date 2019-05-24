شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الجولة الأخيرة بالدوري في موعد واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز والتي يترأسها أحمد شوبير نائب الرئيس، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.

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وتقرر خلال اجتماع اللجنة المشكلة إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري في موعد واحد لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في ظل اشتعال الصراع على اللقب وعلى المركز الأخير الهابط للدرجة الثانية.

كما قرر المجلس تكليف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، بالتنسيق مع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، بخصوص المرحلة المقبلة، كما تقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة باتحاد الكرة يوم الإثنين الواحدة ظهرا، لمناقشة هذه التصورات وإعلان الجدول النهائي للدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير إن اتحاد الكرة يناقش في الوقت الحالي أن تتولى الأندية تحديد ملاعبها وأعداد جمهورها لأن هذا ليس اختصاص اتحاد الكرة في الأساس وأدخل المجلس في مشاكل لا حصر لها، وعلى الجميع بحث مشاكله بعيدا عن الاتحاد.