ديبالا يزيح الستار عن موقفه من مغادرة يوفنتوس

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن مستقبله مع السيدة العجوز، في ظل التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيله.

وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "

سكاي إيطاليا

": "أريد أن أبقى في يوفنتوس الموسم المقبل، أرغب في الاستمرار واللعب هنا".

وواصل: "تصريحات أخي؟ لقد قال رأيه الشخصي وقد تحدثت مع مسؤولي النادي وهم يعرفون قراري".

وكان جوستافو، شقيق ديبالا، قد صرح مؤخرا: "هناك فرصة جيدة لترك يوفنتوس بكل تأكيد، فباولو بحاجة للتغيير".

وأضاف ديبالا: "أعلم أن يوفنتوس لن يتخذ أي قرار إلا بعد قدوم المدير الفني الجديد، لكنني أريد أن أبقى هنا".

وعن توقعه لاسم المدرب الجديد، قال: "حتى النادي لا يعرفه حتى الآن، نأمل أن يكون قويًا حتى نتمكن من الفوز بكل شيء".

وبسؤاله عن موقفه من رحيل المدير الفني ماسيميليانو أليجري عقب الموسم الجاري، أجاب: "شكرناه جميعًا على ما فعله معنا.. لقد كان المدرب الوحيد الذي عملت معه في يوفنتوس، وأتمنى له الأفضل".

وعن لعبه مع كريستيانو رونالدو ، أكد: "إنها تجربة رائعة، يسرني أن أجاور أهم الظواهر في تاريخ كرة القدم (رونالدو في يوفنتوس وميسي في الأرجنتين) أحيانًا يكون من الصعب العثور على الكلمات لشرح ذلك".

يُذكر أن يوفنتوس كان قد اتخذ قرارًا برحيل ديبالا بعد التشاور مع أليجري، إلا أن مغادرة الأخير، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.