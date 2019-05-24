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رئيس بايرن ميونخ يساند كوفاتش ويؤكد مفاوضات ساني

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أبدى كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، دعمه للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، كما أكد سعي النادي لضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رومينيجه في حدث استضافته صحيفة بيلد "لم يشكك أحد في أنه سيظل مدربنا في الموسم المقبل".

وكانت وسائل الإعلام قد تكهنت برحيل كوفاتش عن بايرن ميونخ بعد موسمه الأول في تدريب الفريق، على الرغم من حصوله على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وبدأ بايرن ميونخ، الإعداد للموسم الجديد بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنجامين بافارد من شتوتجارت.

وأكد رومينجيه أن ليروي ساني نجم مانشستر سيتي، يتواجد على لائحة اللاعبين المطلوبين في الفريق.

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وأضاف "سنحاول ذلك، لا أستطيع أن أعد بنجاح الصفقة حتى الآن".

وكان ساني، هدفًا لبايرن ميونخ، خلال فترة لعبه لصالح شالكه، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2016.

وقال رومينيجه "كنا نفكر بالفعل في ضمه حينما كان في شالكه، ولكن وقتها لم نكن نضمن له مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق".

وأضاف "روبن وريبيري كانا وقتها في قمة مستواهما قبل 3 سنوات".

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