شكرا لقرائتكم عبد الشافي يساند الزمالك أمام نهضة بركان من مدرجات برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد الشافي لاعب الزمالك السابق و أهلي جدة الحالي عن حضورة لمباراة الزمالك امام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل في اياب نهائي كأس الكونفدرالية بملعب برج العرب من أجل مساندة زملاءه و الشد من ازرهم للفوز باللقب.

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و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.

و قد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن زيادة اعداد الجماهير الى 50 الف متفرج، مشيراً الى توزيع عشرة الف تذكرة اليوم بمقر النادي بميت عقبة.