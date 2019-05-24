شكرا لقرائتكم هل ساند محمد صلاح الزمالك لحصد الكونفدرالية ؟ .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتة" لمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى يساند فيها الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربى معلقا عليها :" الاجتهاد أولا والتوفيق أولا الكونفدرالية زملكاوية بإذن الله". وتحرى "سوبركورة" الحقيقة من حساب النجم صلاح وتبين أن التغريدة "مفبركة" ولم ينشر اللاعب أى شئ يخص لقاء الزمالك أمام نهضة بركان. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب. Advertisements التغريدة المفبركة التغريدة المفبركة

أخر ما نشره صلاح

ما نشره صلاح عبر صفحته

صلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل ساند محمد صلاح الزمالك لحصد الكونفدرالية ؟ .. صور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.