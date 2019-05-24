شكرا لقرائتكم مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدودجبول2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الدولي للدودجبول تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم المقبلة لمصر لتقام العام المقبل 2020 بالقاهرة بمشاركة منتخبات من مختلف القارات الستة.

وأعلن الأمريكي توم هيكسون رئيس الاتحاد الدولى للعبة فوز مصر بشرف تنظم كأس العالم وسط تقدم عدد من الدول المنافسة التى تقدمت بطلب للترشح على رأسها سغافورة التى حاربت من أجل الظفر بالحدث الا ان القرار النهائي جاء فى صالح الفراعنة.

كما فازت استراليا بشرف تنظيم كأس العالم 2022 فى التصويت الذى تم خلال الإسبوع الحالي حيث تقام البطولة كل عامين.

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من جانبه، اكد الدكتور عمرو محب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للعبة ان هناك ثقة كبيرة من جانب الاتحاد الدولى للعبة فى مصر لتنظيم البطولة العالمية المقبلة خاصة أن عددًا من الدول التى نافست حتى الرمق الأخير الملف المصرى غاب عنها النجاحات التى تحققها اللعبة فى مصر وافريقيا.

وقال محب ان الولايات المتحدة الأمريكة كانت آخر الدول المنظمة في الفترة من 2 إلي 4 أغسطس الماضي والتى أقيمت بمسرح الهولو بحديقة ميدان ماديسون فى بنسيلفينا في نيويورك للحدث فى العام الماضى وشارك المنتخب المصرى بها واستطاع أن يحقق نتائج متميزة فى جميع المسابقات سواء على مستوى الرجال أو النساء والمختلط.

أضاف عمرو محب الذى يعمل كممثل لمركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للفيفا بمصر، أن المنتخب الوطني يركز حاليا على منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها جنوب افريقيا الأشهر المقبلة وذلك للدفاع عن اللقب القارى الذى تحمله مصر منذ النسخ الأخيرة.

وأوضح عمر محب ان مصر تقع بالتصنيف السابع بين منتخبات العالم، فى واحد من أقوى التصنيفات التى تمت خلال السنوات الأربع الماضية، مشددًا على ا زيادة عدد الأندية التى تمارس اللعب فى المحافظات المختلف عاد بالنفع على المنتخبات الوطنية.