شكرا لقرائتكم ساسي على مائدة الإفطار في القاهرة قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة وحرص على تناول وجبة الإفطار قبل التوجه لبرج العرب لدعم الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويفتقد الزمالك لجهود ساسى فى الفترة الحالية بعدما تعرض لإصابة عبارة عن شرخ فى شظية القدم استلزمت إجرائه عملية جراحية فى تونس ويخوض حالياً برنامج تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا المقبلة فى مصر.

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