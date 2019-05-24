شكرا لقرائتكم مصر تشارك في بطولة المغرب الدولية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطولة المصري على مشاركة منتخب الناشئين والناشئات تحت ١٨ سنة ببطولة المغرب الدولية و التى تقام بمدينة اغادير فى الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل .

ويشارك فى البطولة كل من اللاعبين عمار عطيه و زياد الشوا واللاعبات هند فتحي و آلاء يحيى ويرافقهم رامي عاطف مدربا .

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ومن المقرر أن يشارك اللاعبون على نفقتهم الخاصة.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الإفريقية للمعاقين الشهر المقبل بالإسكندرية