شكرا لقرائتكم مصر تشارك في بطولة المغرب الدولية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطولة المصري على مشاركة منتخب الناشئين والناشئات تحت ١٨ سنة ببطولة المغرب الدولية و التى تقام بمدينة اغادير فى الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل .
ويشارك فى البطولة كل من اللاعبين عمار عطيه و زياد الشوا واللاعبات هند فتحي و آلاء يحيى ويرافقهم رامي عاطف مدربا .
ومن المقرر أن يشارك اللاعبون على نفقتهم الخاصة.
يذكر أن مصر تستضيف البطولة الإفريقية للمعاقين الشهر المقبل بالإسكندرية
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