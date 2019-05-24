شكرا لقرائتكم كيف قضى لاعبو نهضة بركان نهار الجمعة "الساخن" ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قضى لاعبو نهضة بركان معظم أوقات النهار اليوم فى غرفهم لارتفاع درجة الحرارة. ولم يظهر اللاعبون سوى وقت صلاة الجمعة واتجهوا بعدها إلى الغرف مرة أخرى انتظارا لموعد الإفطار وبعدها يخوض الفريق المران الثانى منذ وصوله لبرج العرب فى الملعب الخاص بالفندق. Advertisements وظهر بعد ذلك المدير الفنى منير الجعوانى أثناء تأديته لصلاة العصر. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف قضى لاعبو نهضة بركان نهار الجمعة "الساخن" ؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.