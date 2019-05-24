شكرا لقرائتكم أزمة داخل المنتخب بسبب دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر أنه فى حالة تتويج محمد صلاح وليفربول بدورى أبطال أوروبا سيؤخر إنضمامه لصفوف الفراعنة 24 ساعة بسبب عودة صلاح لإنجلترا يوم 2 يونيو للإحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوربا. Advertisements وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو المقبل استعداداً لخوض وديتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 13 و 16 يونيو ثم الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو وضربة الإفتتاح للفراعنة أمام زيمبابوي.

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