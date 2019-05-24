شكرا لقرائتكم كشف منشطات قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

في ظل اهتمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بنهائي بطولة الكونفدرالية ، قرر "كاف" تعيين الطبيبة التونسية زكية البرطاجي، لتتولى عملية الكشف على المنشطات فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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من المقرر، أن يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا عصر اليوم الجمعة، ببرج العرب، حيث سيتناول اللاعبين الإفطار الأول داخل المعسكر بعد المران الأخير الذى خاضه الفريق على ملعبه بملعب ميت عقبة، على أن يؤدى مرانه اليوم وغد فى برج العرب بالإسكندرية.

كانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.