شكرا لقرائتكم طارق سليمان : حراس الأهلى بخير وأسالوا على لطفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى أن المارد الأحمر يضم ثلاث حراس مرمى على أعلى مستوى وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي بجانب الثنائي الصاعد مصطفى شوبير وأحمد طارق موضحا أن هذا المركز بخير ولا يحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
قال سليمان لـ "سوبركورة" إن اكبر دليل على كفاءة حراس مرمى النادى الأهلى المباريات الماضية فعندما احتاج المارد الأحمر لخدمات على لطفى كان فى الوقت والموعد المناسب.
وعلق شليمان على مستوى محمد الشناوي قائلا :" يؤدي بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة كما أن شريف إكرامي له تاريخ طويل في الدفاع عن عرين الاهلي والمنتخب الأول.
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