شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يرصد أرقام لاسارتى مع الأهلى بعد تعادل الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بعدما صبت جماهير النادى الأهلى غضبها على الاوروجوانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، عقب التعادل المخيب مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري ، لا يزال موقف المدرب غامضاً من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل، ورغم بعض الإيجابيات التى حققها لاسارتى خاصة فى بداية تجربته، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن بعدما خيب الفريق آمال الجماهير الحمراء بدورى أبطال أفريقيا.

وفشل لاسارتي في تحقيق أي فوز أمام الأندية القوية التي واجهها، حيث خسر أمام بيراميدز مباراتين وتعادل مع الإسماعيلي والزمالك في الدوري، وفشل في الذهاب بعيدًا في دوري أبطال إفريقيا بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي بهزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام صن داونز في أسوأ خسارة بتاريخ الأهلي القاري.

Advertisements

وإجمالا قاد لاسارتى الأهلى فى 27 مباراة حتى الآن، حقق الانتصار في 20 وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 4 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي مع المدير الفني الأورجوياني 45 هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 16 هدفاً.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك.