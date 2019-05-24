شكرا لقرائتكم مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نالت مصر شرف تنظيم بطولة أفريقيا للكبار للريشة الطائرة المزمع إقامتها فبراير 2020، بعد منافسة قوية مع دول "أوغندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس".

واستطاع اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، الحصول على شرف تنظيم هذه البطولة ضمن فعاليات أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والمقامة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة "نانجينج" الصينية، خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري.

أبدى هشام التهامي سعادته بفوز مصر بالتنظيم لاسيما أنه جاء بعد منافسة قوية مع دول لها ثقل في تنظيم بطولات اللعبة بالقارة السمراء أمثال جنوب أفريقيا وموريشيوس وأوغندا..