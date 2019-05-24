شكرا لقرائتكم ساسى: هنرفع كأس الكونفدرالية فى برج العرب.. وهذا طموحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك أنه حضر إلى القاهرة من أجل استكمال مشوار ما بدأه مع الفريق الأبيض من نجاح خلال الموسم الحالى موضحا أن دوره مساندة زملائه لتخطى عقبة نهضة بركان المغربى.
وتمنى ساسى فى تصريحات خاصة أن يرفع كأس الكونفدرالية مع لاعبي الزمالك على ملعب برج العرب موضحا أن يأمل أن يتوج الأبيض بدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل والمشاركة فى كأس العالم للأندية.
ويفتقد الزمالك لجهود ساسى فى الفترة الحالية بعدما تعرض لإصابة عبارة عن شرخ فى شظية القدم استلزمت إجرائه عملية جراحية فى تونس ويخوض حالياً برنامج تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا المقبلة فى مصر.
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